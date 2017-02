El exfutbolista Manuel Friedrich se inicia como profesor de golf

DüSSELFORF (ALEMANIA), 22 (DPA/EP) El exfutbolista internacional alemán Manuel Friedrich se ha hecho profesor de golf después de colgar las botas de fútbol y recibir una formación de tres años que le habilita como instructor para tener "la inmensa suerte" de ganarse la vida con un deporte que le "encanta", como ya ocurrió con el fútbol.

"En el pasado ya logré hacer de mi pasión mi profesión. Ahora, de nuevo, he tenido la inmensa suerte de poder ganarme la vida con un deporte que me encanta", afirmó Friedrich en declaraciones al diario regional 'Rheinischer Post'.

Friedrich, de 37 años, ha terminado una formación de tres años que le habilita para ser profesor de golf. Tras abandonar el mundo del fútbol recibió varias ofertas para seguir vinculado profesionalmente a este deporte, pero no acabaron de convencerle.

"Me habían ofrecido acudir como comentarista a programas de televisión, pero no sabía muy bien qué decir porque a mí toda la parafernalia que rodea al mundo del fútbol no me interesa", reconoció.

Además de vestir la camiseta de varios equipos de la Bundesliga, entre otros, la del Werder Bremen, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, Friedrich disputó nueve partidos defendiendo los colores de la selección alemana y se retiró en el Mumbai City indio.