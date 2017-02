El palazo del medallista olímpico Saúl Craviotto a los maltratadores: "Sois basura"

"Los maltratadores sois basura". Así de contundente se ha expresado en las redes sociales el medallista olímpico y policía nacional en Gijón Saúl Craviotto con un vídeo que ya se ha convertido en viral.

Me he lanzado hacer este vídeo leyendo el periódico. Estoy bastante indignado, cabreado, es una mezcla de todo. Estaba leyendo: Cinco muertes en los últimos dos días por maltrato de sus parejas. Quería dejar muy claro claro que los maltratadores sois basura, unos mierdas y unos cobardes y a mí como policía me encantaría deteneros uno a uno.