Inglaterra arrolla a Escocia y revalida el Torneo VI Naciones

Escocia se presentaba este 11 de marzo de 2017 en Twickenham con el objetivo de hacer historia tras 34 años sin ganar en este estadio. Ha llovido mucho desde aquel 5 de marzo de 1983, cuando los escoceses consiguieron su último triunfo en la catedral del rugby en el antiguo torneo 5 Naciones. Pero los jugadores visitantes no salieron con la mentalidad suficiente como para lograr una hazaña de dicha magnitud, todo lo contrario que Inglaterra, que se dirigió a toda máquina a mantener la Calcuta Cup en sus vitrinas.

Farrell pudo superar la lesión que se produjo en un entrenamiento al tropezar con el perro del técnico Jones, y fue clave en la ventaja inglesa con su efectividad entre palos, aprovechando las múltiples faltas que debían hacer los visitantes para parar los contundentes ataques ingleses. Pero compartió protagonismo con un Jonathan Joseph absolutamente desatado.

El choque se empezó a decantar para el cuadro local en los primeros minutos, con un ensayo de Joseph en el segundo minuto que pilló des`prevenida a la zaga rival. Farrel no falló entre palos y colocó el 7-0 en el marcador. El crack inglés volvió a castigar entre palos con tres puntos más en dos ocasiones para colocar un 13-0 que daba a entender que Escocia iba a sufrir, y mucho.

Pero lo peor estaba por llegar, cuando Joseph anotaría su doblete particular con otro ensayo lleno de fuerza, entrando por el centro con mucha facilidad y dejando así otra ocasión clara para que Farrel sumara dos puntos más en su cuenta particular. Escocia parecía despertar tras lograr un ensayo con Reid Try, un mero espejismo puesto que, después de que Russel anotara entre palos, Inglaterra siguió dominando. Con 23-7 en el marcador, Joseph volvió a dinamitar el centro de la zaga visitante con una penetración llena de fuerza y astucia, entregando el balón en el momento adecuado a Nowell para servirle en bandeja de plata el ensayo.

Farrel continuó a lo suyo, sin perdonar para colocar el 30-7 con el que acabaría la primera parte. Incluso pudo ser peor para Escocia, puesto que Farrell intentó un golpeo entre palos desde el centro del campo que se marchó por pocos centímetros.

En la segunda mitad, Inglaterra inició de la mejor manera posible, con Joseph completando su hat-trick personal, lo que le convertía sin duda en el hombre del partido, bien acompañado por Farrell, que continuaba con su acierto en las conversiones. Jones maquilló el resultado instantes después con un ensayo, pero Inglaterra no bajó marchas y continuó intratable mediante una buena maul que Vunipola convirtió en el 45-14. Farrel volvió a convertir y Jones lograría a 10 minutos para el final su doblete personal.

Pese a tener el triunfo en el bolsillo, el 'XV de la Rosa' mantuvo el ritmo en busca de más, terminando el choque con dos ensayos de Care y dos conversiones de la estrella inglesa para poner el definitivo 61-21 en el marcador. Auténtico recital de Inglaterra, que sigue invicta y busca su segundo Grand Slam consecutivo.