Muchos usuarios que empiezan a apostar o ya llevan algún tiempo haciéndolo se plantean la pregunta del millón, y nunca mejor dicho: ¿cuándo puede una casa de apuestas cerrar una cuenta de usuario?

Pues bien, lo cierto es que son muchas las posibilidades para que esto pueda llegar a darse, pero tampoco es algo como para crear alarma, ya que depende única y exclusivamente del buen hacer de cada cliente en particular, más que de las propias empresas dedicadas a este sector de negocios.

Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente la política de la mayoría de casas de apuestas a este respecto? Como empresas que son, deben curarse en salud y prevenir cualquier tipo de acciones que puedan llegar a perjudicar sus intereses; la policía no es tonta y sabe perfectamente cómo ha de operar en cada caso.

Antes de cerrar cualquier cuenta de un apostante, la casa de apuestas en cuestión se ocupará de abrir una investigación y de certificar sus sospechas con datos reales.

Para entrar en el tema de manera más profunda, cabe señalar que a las compañías de estas características -como a cualquier otra- no les hace demasiada gracia perder su dinero, por lo que, si un usuario deja cualquier resquicio a las dudas o las sospechas, éste será aprovechado para evitar el pago de sus ganancias.

¿Cuál es la solución a este respecto? Actuar en todo momento como es debido y seguir sus instrucciones; al crear una cuenta en una casa de apuestas se han de aceptar de manera ineludible las condiciones que ésta impone a sus clientes. Para poder continuar disfrutando de la posibilidad de rentabilizar el dinero con este negocio bastaría únicamente, y solo en teoría -porque esto no se cumple en el 100% de las ocasiones-, con respetar las instrucciones que se ofrecen en este documento.

Ni fraudes, ni trampas, ni dinero de orígenes dudosos, ni ningún otro tipo de triquiñuelas; las casas de apuestas deportivas lo tienen claro y cualquier usuario de las mismas debería saberlo para no incurrir en posibles irregularidades que deriven en un posible cierre de cuenta.

En este enlace, por ejemplo, se ofrece un listado de las casas operativas en España y mucha información en referencia a este infinito mundo, algo que nunca está de más para quienes deciden aventurarse en el juego. Veamos más detenidamente todos los posibles motivos para que una casa de apuestas llegue a cerrar una cuenta.

El fraude, principal argumento de las casas de apuestas al cerrar cuentas

Teniendo en cuenta que el fraude está considerado como un delito ya de por sí, las casas de apuestas no iban a permitir que se cometiera esta irregularidad dentro de sus dominios, así que lo avisan desde un primer momento. Ésta es una de las principales razones por las que estas empresas pueden cerrar una cuenta, además de ser probablemente la más habitual. ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia? En muchas ocasiones el propio usuario no es consciente de que está cometiendo fraude, consecuencia directa de no haber leído previamente y con total atención las condiciones que se proponen al iniciar una cuenta.

Pero la ignorancia no es la única explicación a las actividades fraudulentas, puesto que cuando ocurre justo al contrario y es la picardía lo que sale a relucir, muchas veces también se acaba incurriendo en este error. ¿Qué es lo más recurrido en estos casos? Abrir varias cuentas en una misma casa de apuestas para poder obtener distintos bonos de bienvenida simultáneamente. Pero como señalábamos antes, las casas de apuestas no son empresas que dejen escapar su dinero a la torera, y menos en un caso tan sencillo como es éste, en el que bastaría con revisar las direcciones IP de los diferentes usuarios en cuestión y comprobar que son las mismas; ¿el resultado? El cierre inmediato e indefinido de la cuenta.

En cuanto a esta irregularidad, también se pueden llegar a dar casos que revistan una mayor gravedad, llegando incluso a incurrir en delitos penales, como la falsificación documental o la usurpación de cuentas y datos personales a terceros. En estas ocasiones estaríamos hablando de nuevo de fraude indiscutible, y por supuesto la cuenta también quedaría completamente clausurada.

Trampas y dinero negro, causas menos habituales del cierre de cuentas

Por otra parte, en estos sectores también nos encontramos en algunas ocasiones con ciertas trampas de todo tipo, las cuales salen a la luz por sus repeticiones y por determinados comportamientos sistemáticos y casi mecanizados por parte del usuario en cuestión. En este caso, cuando se trata de procesos repetitivos, las casas de apuestas también lo tienen claro y recurren a la misma solución anterior: investigación y limitación absoluta de la cuenta en cuestión.

Finalmente, una de las causas más graves por las que una casa de apuestas puede cerrar una cuenta es el dinero de procedencia dudosa. Cuando el usuario efectúa ingresos o depósitos en la empresa para hacer apuestas con ellos, y hay alguna mínima sospecha de que su origen podría residir en el dinero negro, no solo se acabaría con las posibilidades para apostar de ese usuario, sino que además se podría llegar incluso a tomar acciones legales contra éste.

Así pues, la premisa es bastante clara: juega limpio y tu cuenta en tu casa de apuestas favorita permanecerá sin problemas.