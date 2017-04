Tiger Woods renuncia de nuevo al Masters de Augusta

El exnúmero uno del mundo Tiger Woods anunció que no será de la partida en el inminente Masters de Augusta, primer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa del 6 al 9 de abril, por los problemas que sigue arrastrando en la espalda.

'El Tigre' anunció su tercera ausencia (2014, 2016 y 2017), segunda consecutiva, en la pelea por una Chaqueta Verde que ganó cuatro veces, la última en 2005. El golfista estadounidense, lastrado físicamente en los últimos dos años, sigue más fuera que dentro de los campos.

"Hice todo lo posible para jugar, pero la rehabilitación de mi espalda no me dio tiempo para prepararme", explicó Woods a través de su página web oficial. "No tengo fecha para volver al circuito, pero seguiré esforzándome para recuperarme. Quiero volver a jugar lo antes posible", agregó el ganador de 14 'grandes'.

El californiano, de 41 años y que ganó su último 'major' en el US Open del 2008, volvió al Circuito de la PGA en enero tras una ausencia de 17 meses pero no juega desde que se retiró de un torneo del Circuito Europeo en Dubai a comienzos de febrero.