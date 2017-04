Sergio García: "Es increíble poder unirme a mis dos ídolos en golf"

El golfista castellonense Sergio García se mostró feliz por su victoria este domingo en el Masters de Augusta, justo el día en el que Severiano Ballesteros habría cumplido 60 años, uniéndose al club de españoles poseedores de la chaqueta verde junto a José María Olazábal y el propio 'Seve', sus "dos ídolos".

"Es increíble conseguir esto el día del 60 cumpleaños de 'Seve' y unirme a él y a Olazábal, mis dos ídolos en golf, es algo increíble. José me mando un mensaje el miércoles para transmitirme lo mucho que creía en mí y lo que tenía que hacer, que creyera en mí, estuviera tranquilo y no permitiera que lo que me había ocurrido en el pasado", declaró García tras llevarse la victoria.

El de Borriol consiguió enfundarse la conmemorativa chaqueta verde tras imponerse en el desempate al inglés Justin Rose, pese a que estuvo dos golpes abajo después de cosechar dos bogeys en los hoyos 10 y 11.- Además, un golpe en el hoyo 13 acabó bajo un arbusto y parecía acabar con su candidatura a la victoria tras tener que 'dropar', pero salvó la situación y a continuación igualó el partido con un 'birdie' y un 'eagle' en los dos siguientes.

"Sabía que tenía que hacer ese 'putt' (hoyo 13) para mantenerme. Me dio incluso más confianza y entonces pude hacer dos hoyos buenísimos. Fue una demostración de mi carácter y mi mentalidad, me mantuve positivo incluso cuando las cosas no iban tan bien en los hoyos 10 y 11", consideró.

El castellonese estaba "más tranquilo de lo que nunca" se había sentido en una ronda final de un 'major'. "Incluso después de haber hecho un par de 'bogeys' me mantenía muy positivo e hice unos golpes realmente buenos y estoy muy feliz", apuntó, reconociendo que ya había asimilado de anteriores visitas que "lo que Augusta te da, te lo quita". "Creo que por eso puedo estar aquí hoy", añadió.

García se vio con la victoria en la mano tras un excelente segundo golpe en el hoyo 18, pero falló un 'putt' similar al que le costó posteriormente el triunfo en el 'British' de 2007. "Creí que lo tenía en el 18. Di el 'putt' exactamente como quise. Sabía que estaba jugando bien", confesó.

"Debido a mi cabeza, a veces pensaba si podría ganar algún 'major'. He tenido muy buenas oportunidades y, o bien las desperdicié, o alguien hizo algo extraordinario para derrotarme. Así que se me pasó por la cabeza, pero últimamente he estado recibiendo ayuda y vengo pensando algo diferente, un poco más positivo y aceptando que si por cualquier motivo no ocurría, mi vida iba a continuar. Pero ha ocurrido", concluyó el español.