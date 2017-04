Ribera convoca a Dani Dujshebaev para los partidos ante Austria y no cita a Entrerríos y Tomás

El joven lateral Daniel Dujshebaev, jugador del Recoletas Atlético Valladolid y hermano de Alex Dujshebaev, es la gran novedad de la lista de convocados del seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, para los partidos ante Austria del mes de mayo, correspondientes a la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Croacia 2018.

Dujshebaev, de 20 años, sigue así los pasos tanto de su padre, Talant, como de su hermano Alex, y buscará debutar con la selección Absoluta después de ser una de la grandes revelaciones de la Liga Loterías ASOBAL.

"Es joven y está mostrando un gran nivel en las últimas jornadas, así que entendemos que debe empezar a entrar en el equipo porque su futuro es prometedor. Es importante hacer ver a los jóvenes que el salto de la categoría junior a la absoluta es una posibilidad muy próxima, debe ser una motivación para ellos", aseguró Jordi Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El jugador, que juega de lateral izquierdo mientras que su hermano lo hace en la derecha, estaba convocado para jugar con el equipo junior el IV Naciones en Francia, pero ahora el seleccionador Isidoro Martínez le sustituirá por José María Márquez, del Quabit Guadalajara y segundo máximo anotador liguero con 151 goles.

Además, en la lista de Ribera también destaca la vuelta de Ferrán Solé, extremo derecho del Fenix Toulouse HB francés y que ya fue convocado para la disputa de la primera y segunda jornada de la fase clasificatoria ante Bosnia Herzegovina y Finlandia, mientras que no han sido citados en esta ocasión ni el central Raúl Entrerríos ni el extremo Víctor Tomás, ambos del FC Barcelona Lassa.

"Que no aparezcan en la convocatoria responde a la necesidad de ver gente joven. Hoy no están, pero mañana posiblemente sí, siguen contando plenamente para mí y no hay ningún problema", advirtió el preparador catalán.

La lista la forman Gonzalo Pérez de Vargas (FC Barcelona Lassa) y Rodrigo Corrales (Wisla Plock), en portería; Dani Sarmiento (HBC Nantes), de central; Joan Cañellas (Vardar), Viran Morros (FC Barcelona Lassa), Iosu Goñi (Pays d'Aix Université HB), Alejandro Costoya (Abanca Ademar), Dani Dujshebaev (Recoletas Atco Valladolid), Edu Gurbindo (Nantes) y Alex Dujshebaev (Vardar), en los laterales, Ferrán Solé (Fenix Toulouse), David Balaguer (Nantes), Angel Fernández (Naturhouse La Rioja) y Valero Rivera (FC Barcelona Lassa), en los extremos, y Julen Aguinagalde (Kielce) y Gedeón Guardiola (Rhein Neckar Löwen), de pivotes.

España se medirá a la selección austriaca el próximo miércoles 3 de mayo (20.25 horaws) en el TWK Arena Innsbruk, mientras que tres días después se volverán a ver las caras en el Palacio de Deportes de León (20.00).