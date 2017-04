Sergio García, homenajeado en su club de Borriol por la conquista del Masters de Augusta

El golfista español Sergio García ha sido homenajeado en el Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), su localidad natal, donde fue agasajado por su familia, amigos, socios y todos los empleados del club para rendirle un emotivo homenaje tras la conquista del Masters de Augusta.

"Fue muy bonito. Estas dos semanas y media han sido muy intensas. Este recibimiento en mi club es increíble. Esta chaqueta verde es un poquito de todos, del club, de los socios, de mi familia y mi equipo, y de toda la gente que me conoce. Ha sido muy bonito y hay que disfrutarlo porque esto es un poco de todos", dijo García tras el reconocimiento.

"Me vienen muchas cosas y muchas personas a la mente. Mi familia, mi novia, mi familia, todos los que me han estado apoyando estos años. Me siento muy orgulloso de haber hecho realidad un sueño, ¡y encima en Augusta que lo hace aún más bonito! Es un premio al trabajo, a la consistencia, a la perseverancia y a no dejar de creer. Siempre he creído que llegaría", admitió.

Además, García aseguró que si esta victoria en Augusta "no ayuda" al desarrollo del golf en España, no sabe "qué hay que hacer" y destacó su "buen nivel". "Nunca se sabe lo que va a ocurrir pero tengo confianza en seguir haciendo cosas buenas; me veo con capacidad para seguir mejorando. Todo el mundo sabe lo que mucho significa para mí el Open Británico y me gustaría ganarlo. Sí, me siento con posibilidades de ganar más de un Grande", reivindicó.

"Para mí fue importante no volverme loco en el hoyo 12 y querer ser más agresivo de lo que tocaba, porque si me vuelvo loco y me voy al agua, ahí sí que se acababa el torneo", recordó el triunfo que le ha valido una chaqueta verde. Su triunfo le permitió realizar el saque de honor el pasado domingo en el Clásico del fútbol español.

"La ovación que me dieron fue lo que más me gustó, me emocioné. Me he llevado muchas y buenas ovaciones en muchos torneos, en la Ryder Cup, en el British, en Augusta, pero entrar a un estadio como el Bernabéu y que 90.000 personas coreen tu nombre hizo que se me pusieran los pelos de punta. Fue muy emocionante. Le doy mil gracias al Real Madrid por darme esa oportunidad y por hacerme socio de honor, porque somos muy poquitos", dijo.

"Soy el mismo Sergio de siempre. Tengo un Masters y a lo mejor de confianza estoy mejor que hace un tiempo, pero no he cambiado nada. Algo de presión me he quitado. Siempre dije que no necesitaba ganar un Grande para ser feliz, aunque ayuda, no voy a mentir", reconoció García.

"NO VOY A ESTAR CELOSO DE RAHM" Preguntado por el joven talento del golf nacional Jon Rahm, el golfista de Borriol dijo que el hecho de que "Jon haya sido el cuarto español en ganar en el PGA Tour es un orgullo". "Todo lo bueno que haga un español me enorgullece, no voy a estar celoso ni me va a picar", espetó.

"Jon está muy bien, jugando muy bien, le están saliendo las cosas y es importante para coger confianza. Rafa espero que repunte al nivel de estos últimos años. Hay varios jugadores: Nacho Elvira lleva un año sólido, Pablo parece que está haciendo buenas cosas, a ver si Gonzalo coge más confianza. Si podemos ir doce españoles a la Ryder Cup, ¡mejor!", finalizó.