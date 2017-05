Tiger Woods, detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Florida

WASHINGTON, 29 (Reuters/EP) El golfista Tiger Woods fue detenido en el sur de Florida (Estados Unidos) este lunes por la mañana acusado de conducir supuestamente bajo la influencia del alcohol o las drogas, según indica la prensa local.

Woods, ganador de 14 'majors', fue detenido alrededor de las 3 de la madrugada hora local -9.00 hora peninsular española- cerca de su casa en el pueblo de Isla Júpiter y puesto en libertad horas después, informó el canal local WPTV. Los representantes de Woods no respondieron a Reuters cuando se les pidió que confirmaran la noticia.

Woods, que actualmente está de baja tras su cuarta operación de espalda en abril, dijo la semana pasada que se sentía mejor y que no tenía planes de retirarse del golf competitivo.

"En la actualidad, no estoy mirando hacia adelante. Ahora mismo, mi único objetivo es la rehabilitación y hacer lo que los médicos me dicen, me estoy concentrando en metas a corto plazo", escribió Woods, de 41 años, en su página web.

Esta no es la primera vez que Woods copa los titulares lejos del campo de golf. Su vida privada salió a relucir a finales de 2009 por las acusaciones de relaciones con varias mujeres que finalmente llevaron al final de su matrimonio.

Esas acusaciones se produjeron tras un extraño accidente automovilístico de madrugada cerca de su casa en Florida, que rápidamente se convirtió en un escándalo sexual.