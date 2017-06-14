Palmarés del torneo
Este es el palmarés del Abierto de los Estados Unidos de golf, segundo 'Grand Slam' de la temporada.--PALMARES. Año Campo Ganador. 1895 Newport G. C. Horace Rawlins. 1896 Shinnecock Hills G. C. James Foulis. 1897 Chicago G. C. Joe Lloyd. 1898 Myopia Hunt C. Fred Herd. 1899 Baltimore C.C. Willie Smith. 1900 Chicago G. C. Harry Vardon. 1901 Myopia Hunt C. Willie Anderson. 1902 Garden City G. C. L. Auchterlonie. 1903 Baltusrol Willie Anderson. 1904 Baltusrol Willie Anderson. 1905 Myopia Hunt C. Willie Anderson. 1906 Onwentsia C. Alex Smith. 1907 Philadelphia Cricket Alex Ross. 1908 Myopia Hunt C. Fred McLeod. 1909 Onwentsia C. George Sargent. 1910 Philadelphia Cricket C. Alex Smith. 1911 Chicago G. C. John McDermott. 1912 C.C. of Buffalo John McDermott. 1913 The Country Club Francis Ouimet. 1914 Midiothian C. C. Walter Hagen. 1915 Baltusrol J.D. Travers. 1916 Minkahda C. Charles Evans Jr. 1917 -- No se jugó. 1918 -- No se jugó. 1919 Brae Burn C. C. Walter Hagen. 1920 Inverness C. Edward Ray. 1921 Columbia C. C. James M. Barnes. 1922 Skokie C. C. Gene Sarazen. 1923 Inwood C. C. R.T.Jones Jr. 1924 Oakland Hills Cyril Wlaker. 1925 Worcester C. C. Wm. Macfarlane. 1926 Scioto C. C. R.T.Jones Jr. 1927 Oakmont C. C. Tommy Armour. 1928 Olympia Fields C. C. Johnny Farrell. 1929 Winged Foot R.T.Jones Jr. 1930 Interlachen C. C. R.T.Jones Jr. 1931 Inverness C. Billy Burke. 1932 Fresh Meadow C. C. Gene Sarazen. 1933 North Shore C. C. Johnny Gooman. 1934 Merion G. C. Olin Dutra. 1935 Oakmont C. C. Sam Parks J. 1936 Baltusrol Tony Manero. 1937 Oakland Hills Ralph Guidahi. 1938 Cherry Hills C. C. Ralph Guidahi. 1939 Philadelphia C. C. Byron Nelson. 1940 Canterbury G. C. Lawson Little. 1941 Colonial C. C. Craig Wood. 1942 -- No se jugó. 1943 -- No se jugó. 1944 -- No se jugó. 1945 -- No se jugó. 1946 Canterbury G. C. Lloyd Mangrum. 1947 St. Louis C. C. Lew Worsham. 1948 Riviera C. C. Ben Hogan. 1949 Medinah Cary Middlecoff. 1950 Merion G. C. Ben Hogan. 1951 Oakland Hills Ben Hogan. 1952 Northwood C. C. Julius Boros. 1953 Oakmont C. C. Ben Hogan. 1954 Baltusrol Ed Furgol. 1955 Olympic C. Jack Fleck. 1956 Oak Hill Cary Middlecoff. 1957 Inverness C. Dick Mayer. 1958 Southern Hills C. C. Tommy Bolt. 1959 Winged Foot Billy Casper. 1960 Cherry Hills C. C. Arnold Palmer. 1961 Oakland Hills Gene Littler. 1962 Oakmont C. C. Jack Nicklaus. 1963 The Country Club Julius Boros. 1964 Congressional C. C. Ken Venturi. 1965 Bellerive C. C. Gary Player. 1966 Olympic C. Billy Casper. 1967 Baltusrol Jack Nicklaus. 1968 Oak Hill Lee Trevino. 1969 Champions G. C. Orville Moody. 1970 Hazeltine Ntl. G. C. Tony Jacklin. 1971 Merion G.C. Lee Trevino. 1972 Pebble Beach G. L. Jack Nicklaus. 1973 Oakmont C. C. Johnny Miller. 1974 Winged Foot Hale Irwin. 1975 Medinah Lou Graham. 1976 Atlanta A. C. Jerry Pate. 1977 Southern Hills C. C. Hubert Green. 1978 Cherry Hills C. C. Andy North. 1979 Inverness C. Hale Irwin. 1980 Baltusrol Jack Nicklaus. 1981 Merion G. C. David Graham. 1982 Pebble Beach G. L. Tom Watson. 1983 Oakmont C. C. Larry Nelson. 1984 Winged Foot Fuzzy Zoeller. 1985 Oakland Hills Andy North. 1986 Shinnecock Hills G. C. Ray Floyd. 1987 Olympic C. Scott Simpson. 1988 The Country Club Curtis Strange. 1989 Oak Hill Curtis Strange. 1990 Medinah Hale Irwin. 1991 Hazeltine Ntl. G. C. Payne Stewart. 1992 Pebble Beach G. L. Tom Kite. 1993 Baltusrol Lee Janzen. 1994 Oakmont C. C. Ernie Els. 1995 Shinnecock Hills G. C. Corey Pavin. 1996 Oakland Hills Steve Jones. 1997 Congressional C. C. Ernie Els. 1998 Olympic C. Lee Janzen. 1999 Pinehurst Resort Payne Stewart. 2000 Pebble Beach G. L. Tiger Woods. 2001 Southern Hills C. C. Retief Goosen. 2002 Bethpage State Park Tiger Woods. 2003 Olympia Fields C.C. Jim Furyk. 2004 Southampton Retief Goosen. 2005 Pinehurst Michael Campbell. 2006 Winged Foot Geoff Ogilvy. 2007 Oakmont C.C. Angel Cabrera. 2008 Torrey Pines Tiger Woods. 2009 Bethpage State Lucas Glover. 2010 Pebble Beach G. L. Graeme McDowell. 2011 Congressional Rory McIlroy. 2012 Olympic Club Webb Simpson. 2013 Merion G. C. Justin Rose. 2014 Pinehurst Resort Nº2 Martin Kaymer. 2015 Chambers Bay Jordan Spieth. 2016 Oakmont Country Dustin Johnson.
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