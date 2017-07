Alberto Contador vuelve a caerse en el Tour de Francia

Alberto Contador, que lleva ocho años sin ganar una etapa en el Tour de Francia, se ha vuelto caer. Esta vez en la undécima etapa de la presente edición de la ronda gala, este 12 de julio de 2017.

El ciclista de Pinto se ha ido al suelo junto a dos compañeros del Trek pero ha podido incorporarse de nuevo a la carrera.

A falta de 21 kilómetros para el final de esta etapa, que transcurre entre Eymet y Pau, Contador se fue al suelo cuando rodaba con el pelotón. Ayudado por su compañero Jarlinson Pantano, el ciclista español pudo reintegrarse en el pelotón minutos después.

#ICYMI: @albertocontador chute à 22 km de l'arrivée / Contador crashed with 22 km to go #TDF2017 pic.twitter.com/o23DFs2fjF