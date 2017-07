Landa le salva el culo y el maillot amarillo a Froome en el Macizo Central

El Macizo Central no decidió nada, aunque estuvo a punto de hacerlo. El Ag2r de Romain Bardet dejó cortado a Chris Froome en un descenso, puso al maillot amarillo contra las cuerdas con una maniobra brillante, acompañada también de una avería del líder, pero no supo rematar la faena.

El británico se reintegró y salvó el desafío. Eso sí: con el susto en el cuerpo.

El vencedor de la etapa fue un ilustre, Bauke Mollema, compañero de Alberto Contador en el Trek, el más resolutivo en una numerosa fuga que llegó a tener 28 corredores. Es su primera victoria en el Tour.

El reconoció que pasó "mucho estrés" cuando sufrió un problema mecánico en el momento en el que el AG2R aceleraba el pelotón de favoritos en la decimoquinta etapa y se mostró satisfecho de haber superado "un gran susto".

⚡️FLASH⚡️ AG2R on the attack, Froome saves the yellow jersey and the 1st stage victory for Mollema. It's stage 15 in 30 secondes. #TDF2017 pic.twitter.com/oCTVsn7jfI