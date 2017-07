Tour de Francia: Barguil gana, Bardet recorta 4" a Froome y Landa ya es cuarto

La gran montaña del Tour de Francia 2017 tuvo este 20 de julio de 2017 un cierre a la altura de la mejor carrera del mundo. Y también del coloso alpino que acogía la meta: el Izoard.

Venció un francés: Warren Barguil, enfundado en su jersey de lunares, su segundo triunfo en esta edición. Y lució otro francés: Romain Bardet entró tercero y recortó 4 segundos a Chris Froome con la bonificación.

Seguramente no le servirá de mucho, porque el maillot amarillo es el favorito para rematar el sábado la faena en la contrarreloj de Marsella, pero es un premio al pundonor demostrado por el capitán del Ag2r.

También recogió beneficios Mikel Landa, que desbancó a Fabio Aru de la cuarta plaza de la general. A un escalón del podio.

LA DECEPCION DE CONTADOR

Alberto Contador volvió a intentarlo un día más, pero se quedó sin victoria en Izoard. El pinteño, aun así, vuelve a estar en el top-10 tanto de la etapa como de la general.

El líder del Trek se muestra contrariado por su actuación en esta edición:

"No es el Tour que yo quería, pero me quedo con que cada día me he ido encontrando mejor. En cuanto a victorias es de los peores Tours que he corrido, pero me siento orgulloso por el cariño".