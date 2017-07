El británico Chris Froome gana el Tour de Francia sin ganar una sola etapa

Chris Froome ha dado este domingo 23 de julio de 2017, en París, el penúltimo paso para entrar en la leyenda de los ciclistas que han ganado cinco veces el Tour de Francia.

El ciclista británico ha sumado en París su cuarto triunfo, el más trabajado de todos. Y lo ha hecho sin llevarse ninguna victoria de etapa ni mostrarse dominador en la montaña.

Gran parte del mérido ha sido de su gregario, el español Mikel Landa.

La última ha sido una etapa de paseo, festiva, de homenaje, disputada entre Mongeron y París con un recorrido de 103 kilómetros, a cuya fiesta se apuntó el holandés Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo), quien estrenó su cuenta en el Tour.

Un desenlace al esprint para poner colofón a la 104 edición del Tour, con la irrupción de un joven holandés de 24 años que apunta al futuro como gran velocista. Se impuso por delante del alemán André Greipel (Lotto Soudal) y el noruego Boasson Hagen (Dimension), con un tiempo de 2h.25.39.

El líder del Sky, recibido en meta por su mujer, Michele, y su hijo, Killian, volvió al escalón más alto del podio para recibir los honores y escuchar el himno de su país, escoltado por el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) y el francés Romain Bardet (Ag2r), segundo y tercero, respectivamente. "Rigo", ya treintañero, toma el relevo de su compatriota Nairo Quintana, dos veces segundo en el Tour.

Bardet, de 26 años, ocupó su lugar con la rabia del hundimiento en la crono de Marsella, pero aliviado porque no fue desalojado del podio por el español Mikel Landa por menos de un segundo.

Un cuarto puesto para el español que le supo a poco, pero que debe servirle de aprendizaje para volver con galones de comandante en jefe y demostrar el ciclismo que lleva en las piernas.

"Traté de robarle el segundo a Bardet", dijo Landa, "pero no se dejó", dijo sonriente.

Los cuatro magníficos del Tour

Gloria para Froome, que ya tiene 4 títulos en el Tour. Hasta ahora estuvo acompañado por el belga Philippe Thijs, el francés Louison Bobet y el estadounidense Greg LeMond en el grupo de ciclistas con tres coronas.

A partir de ahora, tiene una motivación especial para 2018: unirse al grupo de los 'Cuatro magníficos' de la historia del Tour. Un remate brillante al final de un Tour igualado hasta límites de récord, pero esta vez sin la contundencia propia de un líder. Froome se marchó sin triunfos de etapa y con el recuerdo de momentos de agonía, como en la llegada a Peyragudes.

En las cronos del principio y del final en Düsseldorf y Marsella logró una cosecha de segundos que resultaron decisivos. Un triunfo estudiado, con el soporte de un gran equipo y planificado para marcar diferencias en los momentos concretos, lejos de recursos anteriores de avasallar en montaña a las primeras de cambio.

Sin victoria española

Un Tour poco amable para el ciclismo español, que deja el Tour 2017 sin triunfos de etapa, salvado por la incertidumbre de Landa y el podio.

El ciclista vasco, que realizó auténticos alardes de fuerza y calidad al servicio de Froome, ha tomado el mando del ciclismo español, y desde ya es favorito en las grandes carreras. Dentro del 'top ten' se clasificó Alberto Contador (Trek), más dependiente de sus típicas hazañas que de sus fuerzas reales.

A los 34 años, el único español que ha ganado las tres grandes ve de lejos sus mejores momentos. Eso sí, sigue contando con la aclamación de público. Carisma de campeón.

Chris Froome fête son 4e titre en famille ! / It's time to celebrate with the family for @chrisfroome #TDF2017 pic.twitter.com/glzBO8kzZJ