Justin Gatlin destrona a Usain Bolt en los Mundiales de Londres

"¡Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt!", seguían gritando las 66.000 personas del estadio de Londres tras la final de 100 metros.

El mundo se quedó en shock. El Relámpago había sufrido el golpe más cruel. En su despedida, Bolt era bronce y perdía por primera vez y para más impiedad ante Justin Gatlin, el villano al que al atletismo rechaza por su turbio pasado de dopaje. Durísimo.El estadounidense Gatlin, nuevo campeón mundial de 100 metros con 35 años, reveló que el plusmarquista mundial, Usain Bolt -bronce-, le ha felicitado tras la carrera.

"Es todo tan irreal. Usain ha conseguido tanto en nuestro deporte que ha inspirado a otros como (Christian) Coleman para competir. me ha dicho: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto".

Gatlin fue silbado por el público antes y después de la carrera.

Usain, que deja el atletismo, ha sido parco en explicaciones:

¿Cuál ha sido la clave para que le hayan batido Coleman y Gatlin?

Tras la semifinal estaba confiado, vi a Coleman y dije: ‘De acuerdo, te veo en la final’. Pero la salida me mató. Normalmente, a medida que avanzo rondas la voy mejorando, pero esta vez no fue así, no fui capaz de hacerla con una reacción más rápida. La mala arrancada me siguió persiguiendo y así caí ante Justin y Coleman. Tampoco hice bien la transición y eso te lleva a fallar.

El viernes se quejó de los tacos de salida. ¿Le gustaron está vez?