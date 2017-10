El vicepresidente Pence se va del estadio indignado por una protesta contra el himno de EEUU

El Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, abandonó este 8 de octubre de 2017 el partido entre los 49ers y Colts en el Lucas Oil Stadium, luego de las protestas de algunos jugadores durante el himno nacional.

Aunque ningún jugador de Indianapolis se hincó, algunos de San Francisco sí lo hicieron nuevamente en la Semana 5 de la NFL. Lo que provocó la molestia del funcionario estadounidense.

Pence emitió su postura en Twitter apenas comenzó el partido:

"Dejé el juego de los Colts porque el Presidente Trump y yo no dignificaremos ningún evento que no respete a nuestros soldados, a nuestra Bandera o a nuestro Himno Nacional. En el momento en que tantos estadounidenses están inspirando a nuestra nación con su coraje y resistencia, ahora más que nunca, deberíamos reunirnos alrededor de nuestra bandera y todo lo que nos une. Aunque todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, no creo que sea demasiado pedir a los jugadores de la NFL que respeten la bandera y nuestro Himno Nacional. Estoy con el Presidente Trump, estoy con nuestros soldados, y siempre defenderé nuestra bandera y nuestro Himno Nacional".

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ — Vice President Pence (@VP) 8 de octubre de 2017

Minutos después, el mismo Donald Trump aseguró que fue él quien le pidió al Vicepresidente tomar estas medidas.

"Le pedió al Vicepresidente Pence que dejara el estadio si cualquier jugador se arrodillaba y le faltaba al respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de la Segunda Dama, Karen".

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2017

Las protestas comenzaron la temporada pasada cuando Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo de los 49ers, hincó la rodilla en el suelo en vez de ponerse en pie.

"No voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra", explicó después el deportista.

Todo explotó cuando el presidente Donald Trump pidió a los dueños de la NFL que despidan a los jugadores que expresen su descontento.

"Si los aficionados de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejen de faltar el respeto a nuestra bandera y nuestro país, las cosas cambiarían rápido. Que sean despedidos o suspendidos", escribió Trump en Twitter.