Rahm: "El objetivo es ganar la Carrera a Dubai"

"Sergio y yo seríamos una muy buena pareja de Ryder" SAN ROQUE (CADIZ), 18 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El golfista español Jon Rahm enfila la recta final de una espectacular temporada con la ambición de ser el mejor del Circuito Europeo y con la máxima ilusión esta semana por estrenarse en España con la disputa del Andalucía Masters en el RC de Valderrama, donde hace 20 años nació el golf en su familia por culpa de la Ryder Cup.

"No puedo decir que lo esperaba, es complicado de imaginar ser el que mejor ranking tiene aquí con ganadores de 'grandes', pero prefiero pensar que el sistema de puntos me beneficia porque sólo puedo sumar. He sido consistente, sólo he fallado dos cortes en todo el año", indicó en la rueda de prensa previa al torneo.

El golfista vasco cuenta con poco más de un año de profesional y es el número cinco del mundo, el mejor posicionado esta semana en el recorrido sanroqueño. Un campo donde hace 10 años conoció por primera vez a sus ídolos y donde Seve Ballesteros capitaneó a Europa a la victoria en la Ryder de 1997.

"Estoy contento de cómo he jugado. Siempre que he hecho un corte he estado peleando por el título el domingo. Si tengo que seguir los pasos de Sergio --último ganador del torneo-- son buenos para seguir, me encantaría. Ganar delante del aficionado español es obvio que sería muy especial", afirmó.

"Siguiendo los pasos de Seve y Olazabal si pudiera jugar con Sergio sería increíble, seríamos una muy buena pareja. Sería todo un honor y ojalá pase el año que viene", añadió sobre la Ryder de 2018 en París, para la cual sigue pendiente la charla con el capitán Thomas Bjron. "Es algo especial. Hasta esa Ryder nadie jugaba al golf en mi familia. Sí que me emociona un poco, es una historia que hace que este lugar sea tan importante para mí", indicó sobre el triunfo europeo en Valderrama.

"Es un honor jugar delante de la gente de tu país y sólo espero que me vean jugar bien. Desde que me inscribí en el Circuito iba a venir de cabeza. Me acuerdo de entrar con mi padre y el primer golpe que vi, Bjorn sacando la bola del bunker para dejarla dada. Vi a Poulter, a Rose, a Sergio, paso por el 18 y recuerdo desde dónde pedía autógrafos hace 10 años", añadió sobre aquel Volvo Masters.

"LO CONSTANTE DE MI NIVEL ME HA SORPRENDIDO" Pese a lo inesperado de sus logros, Rahm se mostró aún ambicioso con una 'Race to Dubai' complicada y liderada con buena renta por el inglés Tommy Fleetwood. "Me quedan dos torneos, es el único objetivo, tengo la oportunidad de estar cerca y lejos al mismo tiempo. Hay que jugar muy bien y hay que ganar si no es este uno de esos dos, pero el objetivo es ganarla", dijo.

"Es un año en el que he conseguido muchas cosas que no estaban en mi cuaderno ni en mi mente. Ganar en el Circuito Europeo, ser 'Top 10', 'Top 5', ganar en los dos Tours, estar entre los cinco primeros en las dos órdenes de mérito, eran cosas para un futuro de varios años. El 90 por ciento de lo que ha pasado no lo tenía en mente. No me paro a pensarlo porque quiero seguir jugando igual de bien. Lo constante en el nivel que he jugado me ha sorprendido", comentó.

Por último, el de Barrika se refirió a la reunión ayer con la Federación para conocer el estado y futuro del Open de España. "No sé qué pasa aquí porque no estoy aquí. Agradezco que hablaran con nosotros personalmente. Confío en el presidente de la federación y en la junta para conseguir el Open de España. Cualquier cosa que yo pueda hacer, estoy dispuesto a hacerlo, me encantaría jugarlo", finalizó.