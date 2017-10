Pablo Larrazabal: "Esto es Valderrama, es el Augusta National de Europa"

SAN ROQUE (CADIZ), 19 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El golfista español Pablo Larrazabal se mostró encantado con su estreno este jueves en el Andalucía Masters, torneo perteneciente al Circuito Europeo, donde supo enderezar su juego para ganarle la partida al campo del RC Valderrama, el "Augusta National de Europa" por calidad y exigencia.

"El campo está blando, pero está bueno. Esto es Valderrama, es el Augusta National de Europa. En Augusta si llueve como en 2003, que es la única vez que he estado, el campo seguía estando bien igual que aquí. Si tienes un jardín impecable y llueve mucho, el jardín estará de nueve, no estará de diez, pero para nosotros es un lujo jugar aquí. No hay muchos campos que estén así de preparados y eso lo agradecemos mucho", indicó en zona mixta.

El catalán cerró una gran tarjeta de 67 golpes, a uno de la cabeza compartida por el también español Sergio García y el holandés Joost Luiten. "La vuelta ha empezado muy mal. Si hubiese caído el 'bogey-bogey' nada más empezar habría sido todo un poco más complicado, pero me lo he creído un poco y he empezado a jugar un poco mejor. El primer 'birdie' ha caído en el nueve y ahí ha arrancado un poco la vuelta. Hemos tenido paciencia y después ha habido que esperar el momento porque sabía que la vuelta la tenía medio hecha", afirmó.

Larrazabal, que ya en 2011 firmó un gran estreno en el recorrido de Sotogrande, explicó su amor por Valderrama. "Hay tres factores que me gustan mucho: jugar aquí en el sur, que es un campo difícil que con vueltas alrededor del par puedes hacer daño, ya que no me gusta salir al campo por la mañana y pensar que hay que hacer seis o siete bajo. Valderrama es diferente. Otro factor son los 'greenes rápidos'. Me encanta patear en greenes rápidos, en greenes buenos, y Valderrama tiene los tres o cuatro mejores greenes del Tour", finalizó.