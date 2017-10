El detalle en esta icónica foto en el que muchos nunca se habían fijado

Es una foto que habrás visto miles de veces porque es todo un símbolo. Se tomó el 16 de octubre de 1968, hace justo 49 años. En ella aparecen tres atletas: los estadounidenses negros Tommie Smith, que había ganado la carrera de los 200 metros en los Juegos de México, y John Carlos, que fue tercero. Y junto a ellos, un blanco: el australiano Peter Norman, que quedó segundo.

Los tres están en el podio. Los estadounidenses levantan sus puños, enfundados en guantes negros. Es el black power, la señal de protesta de los atletas afroamericanos contra la segregación racial. Mientras, Peter Norman parece permanecer ajeno a lo que está pasando a sus espaldas. Pero no, según recoge El HuffPost.

Ahora, el escritor negro Khaya Dlanga ha compartido en Twitter la verdadera historia del atleta australiano. Lo ha hecho en un hilo de tuits que en cuatro días acumula más de 50.000 retuits." Muchos de nosotros conocemos esta famosa foto de Tommie Smith y John Carlos. Pero pocos conocen la valentía y la tragedia del hombre blanco, Peter Norman", comienza diciendo.

