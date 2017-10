Pablo Larrazabal: "Acabar bajo par al final del día era clave"

SAN ROQUE (CADIZ), 20 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El golfista español Pablo Larrazabal se mostró optimista tras minimizar daños este viernes en la segunda jornada del Andalucía Valderrama Masters, donde a pesar de un mal juego con el 'drive' hizo la "mejor vuelta" posible, con un más dos que le mantiene con otros tantos bajo par.

"Ha sido un día muy duro, no poder tirar 'drives' en el campo de prácticas me afecta mucho porque tengo que coger el feeling con el 'drive' y si no puedo, después me cuesta mucho. He pegado a 7 u 8 árboles y se me ha hecho un campo larguísimo", indicó.

El jugador catalán se mantiene en la zona alta de la tabla con dos golpes bajo par, a pesar de la escapada en cabeza del holandés Joost Luiten (-6). "Se me ha hecho muy difícil, con lo mal que he jugado desde el tee, +2 es la mejor vuelta que podía hacer", afirmó.

Como ya explicó el jueves después de su gran estreno, estar bajo par son buenas noticias. "Después de los 4 o 5 primeros hoyos sabía que iba a ser un día peleón y así lo hemos tratado. Acabar bajo par al final era clave para estar en el torneo", comentó.

"No muchos jugadores pueden evitar alguna vuelta de par, +1 o +2 en Valderrama, yo la he hecho hoy. Esta tarde iré a tirar 'drives', sabemos cuál es el problema y a ver si mañana podemos jugar bien y meternos en la batalla el domingo que es lo que me divierte", finalizó.