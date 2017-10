Rahm sucumbe en Valderrama: "Ha sido un cúmulo de presión"

El vasco, con más siete en dos días, asume el final de su estreno en España SAN ROQUE (CADIZ), 20 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El golfista vasco Jon Rahm sucumbió en el RC Valderrama a la "presión" que rodeó su estreno profesional en España, con una nueva mala jornada este viernes en la que se fue a los siete golpes sobre par tras dos días en el Andalucía Valderrama Masters, cita señalada que no logró gestionar a nivel "mental".

Desde su ingreso en el Circuito Europeo en marzo, Rahm supo que iría "de cabeza" al recorrido sanroqueño. Calles donde se gestó su futuro, por aquella visita de su familia a la Ryder de 1997, donde conoció por primera vez a sus ídolos en el Volvo Masters de 2007. Las mismas que se han revelado al número cinco del mundo esta semana en una cruel bienvenida a suelo español.

"Todas estas cosas (la Ryder), lo que pasó hace 10 años, todo ese sentimiento ha sido un cúmulo de presión que me he puesto y no he podido jugar a mi mejor nivel", explicó el de Barrika en la zona mixta de este viernes, asumiendo ya que con un más 7 tendrá que ceder el tercer corte de la temporada, su primera completa en la elite.

Tras el más 3 del jueves, el soleado viernes no cambió su gesto torcido. Rahm salió ya de la primera vuelta con un duro más 7. El público, a centenares siguiendo su partido, arropó al vasco más que nunca en su llegada al tee del 1. "Me ha llegado. Era complicado sonreír en la mala racha, pero me ha ayudado", afirmó.

Obligado a la heroica, Rahm aprovechó ese aliento. "He pegado buenos golpes los siguientes hoyos. He metido el del 3 y si meto el 1 ó 4 hubiese cambiado la cosa, pero sí ha ayudado y ha sido un momento bonito. Ojalá haya más", añadió. Ese cariño con el que fantaseaba desde hace meses le jugó una mala pasada.

"Era especial. Una pena que una de las tres semanas que he jugado mal haya sido esta. En media hora se me pasará, es golf. El tema ha sido mental. Se nota las ganas de la gente y creo que le he puesto demasiadas ganas a cada golpe. Iba tenso y mentalmente no he estado fino. Me he puesto la responsabilidad de jugar bien para vosotros en vez de jugar bien para mí mismo", finalizó.