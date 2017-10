Sergio García: "No ha salido todo tan rodado, pero he peleado"

SAN ROQUE (CADIZ), 20 (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) El golfista español Sergio García explicó que probó más este viernes la dureza de Valderrama que en el estreno, donde salió todo "rodado", pero dio por bueno el par de la segunda jornada del Andalucía Valderrama Masters, el cual le mantiene en la zona alta con menos cinco y a un golpe del líder en solitario, el holandés Joost Luiten.

El último campeón del torneo andaluz, en 2011, reconoció en zona mixta que el recorrido sanroqueño se complicó esta tarde en comparación con la húmeda mañana del jueves. "Un poco más complicado por la tarde. Los 'greens' a pesar de que estaban bien, no estaban igual que por la mañana, un poco más lentos", indicó.

"Ayer, sobre todo del 10 al 18, los 'greens' estaban muy rápidos. Esta tarde no estaban tan rápidos, iba con la idea de que lo estaban y desafortunadamente he dejado un par de putts bastante cortos", añadió un Sergio que saldó el segundo día en Sotogrande con tres 'birdies' y otros tantos 'bogeys'.

Además, Valderrama se defendió también con el viento y la posición de las banderas. "Estaba un poco más complicado hoy, un poco más de viento, las banderas más complicadas, difícil de dejar la bola cerca, pero hemos peleado todo lo que hemos podido y hacer el par nunca es malo este campo", explicó.

"Las calles estaban más duras y los golpes tenían que ser muy precisos para aguantar las calles y si no conseguías eso luego se complicaba mucho los tiros a 'green'. No he jugado todo lo bien que jugué ayer. Se pueden hacer tres o cuatro bajo par pero tiene que salir todo muy bien y hoy no ha salido todo tan rodado", finalizó.