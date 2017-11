[VIDEO] Una acróbata se rompe el cuello en plena actuación en Bali

Sam Panda, una acróbata estadounidense de 26 años, sufrió una pavorosa caída desde una altura de entre 3 y 4 metros cuando actuaba el pasado viernes en una playa de Bali, Indonesia, informa Mail Online.

En el video, aportado por la misma joven, se aprecia el momento exacto en el que se suelta el cable del que se suspendía el aro donde hacía las acrobacias. A consecuencia de la caída, la mujer se golpeó la cabeza con el escenario de madera y se fracturó el cuello en el acto ante la atónita mirada de los espectadores. Inmediatamente, la acróbata fue trasladada a un hospital, según recoge RT.

"Me he roto la vértebra C5, lo que significa que me he roto el cuello, y los discos entre las vértebras cervicales. Ello está ejerciendo presión sobre mi médula espinal", escribió Panda en su cuenta de Facebook.