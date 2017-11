Dani Barez campeón mundial de Bamma

Dani Barez lo ha conseguido. «Como voy a ganar el cinturón mundial de Bamma, para mí es lo máximo a lo que he llegado en mi carrera», aseguraba el luchador español hace unos días a ABC. Dicho y hecho. Barez se ha proclamado campeón mundial del peso mosca (57 kilos) de Bamma, una de las mejores compañías de artes marciales mixtas de Europa, tras vencer al norirlandes Andy Young por decisión mayoritaria en tres intensos asaltos en el 3Arena de Dublín y ante la presencia de Conor McGregor.

El combate comenzó con mucho movimiento por parte de ambos y respetándose las distancias. Pero pronto Barez quiso dejar claro que ese cinturón iba a tener que ser facturado en el avión de vuelta a España y trató de castigarle las piernas a Young con numerosas patadas bajas. A medida que pasaron los minutos, el luchador español cogió más confianza y desplegó el tremendo juego de striking (golpeo) que caracteriza su forma de pelear. La dura preparación empezó a dar sus frutos a tenor de la enorme intensidad que imprimió el valenciano al combates, según recoge Álvaro G. Colmenero en ABC.

También derribó a Young que, pese a tratar de tirar hacia adelante constantemente, vio como dos fuertes manos le hicieron caer al suelo, aunque demostró porqué era el antiguo campeón tirando de rudeza. Tras los 15 minutos, el norirlandés, que no ofreció ningún motivo a los jueces para hacerle ganador pese a que el árbitro restó un punto a Barez por un piquete de ojos involuntarios, acabó con el rostro castigado mientras que el valenciano apenas tenía algún rasguño. «He hecho mi estrategia en función de cómo pelea mi rival. No puedo ir como voy siempre contra un tipo que a lo mejor me viene mal su manera de luchar», explicaba a ABC. Y así lo hizo. Una estrategia que podría haber firmado un ajedrecista y que le permitió hacerse dueño de la pelea.