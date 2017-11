Craviotto: "17 años remando, cuatro medallas olímpicas y ahora solo me reconocen por Masterchef"

Es el deportista competo -17 años remando en la piragua y 4 medallas olímpicas- y, después de leer lo que en las redes sociales se escribe de él, queda claro que también es el novio perfecto, el padre ideal, el hijo modélico... Y encima saca tiempo para escribir un libro: 4 años para 32 segundos (Alienta), donde recuerda algo básico pero muchas veces olvidado, según recoge David Saiz en Ecoteuve: el triunfo es el resultado del trabajo duro y la constancia.

El programa le ha dado una fama brutal, más allá del ámbito deportivo. ¿Cómo lleva salir en todos los medios y ser carne de Twitter?

Bien. Ahora veo que la gente se gira más cuando me ven por la calle... Me hace gracia. Llevo 17 años remando, 4 medallas olímpicas y ahora solo me reconocen por Masterchef. Pero muy bien, me siento muy orgulloso porque ha sido una gran experiencia.

Media España se quiere casar con usted, la otra media quiere tenerlo de hijo... ¿Qué piensa cuando lee los piropos que escriben de usted en las redes sociales?

No entro mucho. Es verdad que si te pones a leer Twitter se dice cada burrada (Risas) Pero me lo tomo con mucho sentido del humor. Las críticas han sido muy positivas. Me río leyéndolo con mi mujer al lado. Es divertido ver el programa con Twitter al lado.

Desmitifiquemos a Saúl Craviotto. ¿Tiene defectos?

Sí, muchos... ¡Soy humano! Me gusta hacer las cosas bien, soy muy meticuloso, me gusta el orden...

¿Qué compañeros se lleva de Masterchef?

Me han sorprendido todos, hemos hecho buena piña, tenemos un chat, quedamos a veces... Imagínate cómo es ese grupo de WhatsApp, todo cómicos, actores... da para un libro.

