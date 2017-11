El médico Larry Nassar admite haber abusado de decenas de jóvenes gimnastas en EEUU

El tribunal se refirió a Larry como DOCTOR Nassar. ESTOY ENOJADA. Estoy muy decepcionada. Él NO lo merece. Larry es asqueroso. Larry es un MONSTRUO, no un doctor".

Así mostró su indignación en Twitter este miércoles Alexandra Raisman, una de las estrellas del equipo de gimnasia de Estados Unidos entre 2012 y 2016, mientras se desarrollaba una de las audiencias del juicio contra Larry Nassar, el antiguo médico del conjunto, quien en los últimos meses fue acusado de abusos por decenas de jóvenes a las que trató, según recoge BBC Mundo.

Court referring to Larry as DOCTOR Nassar. I AM DISGUSTED. I am very disappointed. He does NOT deserve that. Larry is digusting. Larry is a MONSTER not a doctor.