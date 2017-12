Así fue la reconciliación de Edurne Pasaban y Juanito Oiarzabal

"La bajada del K2 la pagamos caro, bajé junto con Juanito Oiarzabal con congelaciones, a mí me amputaron dos dedos de los pies. Yo fui por el equipo que se presentaba pero no sé si mi cabeza estaría preparada en aquel momento. No he vuelto y no volveré. Creo que ninguna montaña vale ni un dedo del pie ni nada", comenzó relatando.

"En 2011 en el Everest, ellos estaban en el Lhotse y tomamos parte en su rescate, intentamos ayudar a que gente del equipo de Juanito bajara bien y se publicaron cosas que yo no pude controlar y que a él no le hicieron gracia", lamentó, antes de agregar que "él fue mi impulsor, yo me consideraba muy buena amiga suya, pero hoy ya no tengo relación con él, y le quieres por todo lo que has vivido, pero que pasara esto a mí me dolió mucho", según recoge Ecoteuve.