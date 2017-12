Chris Froome da positivo por dopaje en La Vuelta

El ciclista británico Chris Froome ha dado positivo en un control antidopaje durante la pasada edición de La Vuelta España. El corredor del Sky, que celebró su victoria en la ronda española con una taza de chocolate con churros, ha encontrado en un análisis realizado en nuestro país una posible mancha a su sensacional currículum.

Según el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Chris Froome ha dado positivo por Salbutamol en una muestra obtenida el pasado 7 de septiembre de 2017. Ese día se disputó la 18ª etapa de la carrera, de 169 kilómetros, entre Suances y Santo Toribio de Liébana (Cantabria). El Salbutamol es una sustancia que se encuentra, por ejemplo, en los ventolines, esos inhaladores que utilizan asmáticos y otras personas con problemas respiratorios. El análisis de orina de Chris Froome, asmático diagnosticado, arrojó una presencia de 2.000 nanogramos por mililitro (ng/ml) cuando el límite permitido está en 1.000 ng/ml, según recoge ABC.

«El control antidopaje fue planeado y llevado a cabo por Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), organismo independiente encargado por la UCI, a cargo de definir e implementar la estrategia antidopaje en el ciclismo», señala el comunicado de la UCI. «El análisis de la muestra B ha confirmado los resultados de la muestra A del ciclista y los procedimientos se están llevando a cabo de acuerdo con las Reglas antidopaje de la UCI».

A pesar de este resultado anómalo, la UCI no sancionará de momento al corredor del Sky: «Como cuestión de principio, y aunque el Código Mundial Antidopaje no lo exige, la UCI informa de forma sistemática posibles violaciones de las normas antidopaje a través de su sitio web cuando se aplica una suspensión provisional obligatoria. De conformidad con el Artículo 7.9.1. de las Reglas Antidopaje de la UCI, la presencia de una sustancia como Salbutamol en una muestra no da lugar a la imposición de dicha suspensión provisional obligatoria contra el corredor».

Chris Froome iniciaba esta temporada con la ilusión de ganar la última gran carrera que le falta en su palmarés: el Giro de Italia. El corredor británico cuenta de momento con cuatro victorias en el Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), una en La Vuelta España (2017) y una medalla de bronce en el Mundial de Contrarreloj celebrado este año. Además, adornan su palmarés dos medallas olímpicas de bronce en la misma disciplina conseguidas en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

