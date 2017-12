"Me duele tanto": La campeona paralímpica Marieke Vervoort se hará la eutanasia

Marieke Vervoort, campeona de carreras en sillas de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, ha anunciado que está preparada para someterse a una eutanasia debido a su sufrimiento constante, informa The Telegraph.

El cuerpo de Vervoort está paralizado hasta el pecho y sus dedos cada vez la obedecen peor.

"No quiero sufrir más. Es demasiado duro. Me estoy deprimiendo cada vez más. Nunca he experimentado esos sentimientos. Estoy llorando mucho".