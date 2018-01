Simone Biles revela que su médico abusó sexualmente de ella

La gimnasta más reconocida de EE.UU., Simone Biles, cuatro veces campeona olímpica, ha revelado que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmédico del equipo nacional de gimnasia estadounidense Larry Nassar, condenado a 60 años de prisión por cargos de pornografía infantil.

McKayla Maroney, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Campeona olímpica de EE.UU. denuncia que su federación le pagó por callar sobre sus abusos sexuales

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", afirma Biles, de 20 años, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. "La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido destrozada y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", agregó la cuádruple campeona olímpica en Río 2016 y cinco veces campeona mundial, según recoge RT.