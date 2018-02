Moisés no se lleva el bote de 'Pasapalabra' por culpa del ganador del Tour de Francia de 1912

A punto de caramelo. Así se quedó Moisés al finalizar el rosco de Pasapalabra este martes. El concursante se quedó a tan sola una palabra de llevarse el bote del concurso de Telecinco que acumulaba un total de 186.000 euros.

Todo por culpa del fallo en 'Y', cuya definición decía así: "Contiene la Y. Ciclista ganador del Tour de Francia de la edición de 1912". Moisés erró en su respuesta al no contestar de forma correcta, el belga Odile Defraye.

"Si, porque hay un apellido que me da vueltas en la cabeza y como me venga otro, y sea el primero, me muerto. Me suena, pero es que tan lejos...", decía el concursantes antes de probar suerte.