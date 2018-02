Así fue el K.O. más salvaje del año

Nick Webb, un peso pesado británico de 30 años, logró este fin de semana en el O2 Arena uno de los K.O. más espectaculares de los últimos tiempos. Su víctima fue el croata Ante Verunica, un rival de segunda fila que pagó muy caro su mala defensa.

Webb, que tras su victoria ante Verunica ha dejado su récord profesional en un bonito 12-0-0 (10 KOs), aprovechó un descuido de Verunica (3-4-1) en el segundo asalto para conectar una demoledora derecha sobre el mentón de su rival.

KNOCKOUT: Nick Webb showed the Sky Sports viewers the power he has with this devastating knockout win against Ante Verunica. Tune into Sky Sports Action now for the rest of the British Beef. https://t.co/pfk7Hfzpxr