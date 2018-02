Estos son los deportes más raros de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno ya han comenzado y es hora de apoyar a nuestras atletas. Pero hay un problema. Es difícil saber lo que está pasando en algunos de estos deportes. ¿Por qué hay tanta gente patinando a la vez? ¿Qué es curling? ¿La danza sobre hielo es igual al patinaje artístico? ¿Y, madre mía, por qué tiene esa mujer una pistola?



Patinaje de velocidad en masa

El patinaje de velocidad no es nada nuevo, pero el patinaje de velocidad en masa sí lo es. El evento se estrena en PyeongChang y tiene una cierta similitud al roller derby. Los competidores no pueden impedir el paso el uno al otro intencionalmente, pero la configuración de la carrera hace que el contacto inevitable. Hay muy poco espacio para que los competidores se mueven en la pista de 6.400 metros - hay 24 patinadores en una pista diseñada para seis patinadores para el evento team pursuit

Biatlón

El evento de biatlón no es nada nuevo - de hecho, es muy antiguo - pero sigue siendo un poco confuso para el aficionado de los deportes de invierno promedio que solamente ve las competiciones de los Olímpicos. Esencialmente, el Biatlón es esquí de fondo con una escopeta. El evento fue inspirado en las habilidades de supervivencia que anteriormente eran cruciales en entornos de frío y nieve como Escandinavia.

Curling

Curling es el deporte de invierno favorito de todos. Es la versión Olímpico de un juego de shuffleboard amistoso en una comunidad de jubilados. El juego, que es de origen escocés, se centra en jugadores que deslizan piedras de granito sobre hielo hacía un objetivo de cuatro círculos concéntricos. Dos equipos de cuatro jugadores se turnan en deslizar uno de sus seis u ocho piedras hacía el objetivo. Al final de cada partida, el equipo que tenga sus piedras lo más cerca al centro del objetivo gana puntos. Es muy lógico si has jugado shuffleboard o bochas.



Mogul

Mogul, parte del evento de esquiar de estilo libre, es uno de mis eventos favoritos. Tiene velocidad, trucos aéreos e intensidad. Es el evento en el cual parece que el esquiador está chocando sus rodillas a su pecho una y otra vez y luego hace una voltereta hacia atrás brutal. El nombre del evento viene de la pista en sí, que ha sido construida con una serie obstáculos artificiales que se parecen a los bultos que se forman cuando los esquiadores empujan la nieve mientras realizan giros fuertes en una pista. El término viene de la palabra bávara "mugel", que literalmente significa bulto o pequeña colina.



Danza sobre hielo

Todo el mundo confunde el evento de danza sobre hielo con el de patinaje de parejas, pero no es lo mismo. La diferencia más grande está en que no hay saltos en la danza sobre hielo. Sí, no hay saltos triple aquí. De hecho, saltar está prohibido.

Fuente original: Patrick Allen, Gizmodo/Leer más