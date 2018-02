Beatriz Rico confiesa su terrible adicción

La actriz Beatriz Rico se ha sincerado en Twitter y ha compartido una mala experiencia que ha tenido con las "pildoritas milagrosas" de gimnasio. Ha confesado el "infierno" que ha atravesado tras "obsesionarse" con el consumo de creatina. "Lo combinaba hasta hoy con batidos de proteínas para rendir más".

"Lo malo de obsesionarte es que no razonas. Hace varias semanas empecé a notar que 'engordaba'. Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. ¿Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra", explica.

"Cada vez más débil; cada vez más 'gorda'. Cada vez pasando más hambre", lamenta. "Sufría y no se lo contaba a nadie". "Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno! Quiero mí músculo natural, bonito. Quiero poder mirarme la tripa y no tener que contener la respiración avergonzada por unos 'michelines' que al final no eran tal", cuenta.