El tórrido beso de un esquiador a su novio en los JJOO de Invierno que ha dado la vuelta al mundo

Ardiente y sobre la nieve. Gus Kenworthy dio un paso más para la visibilidad del colectivo homosexual en el deporte con un acto inesperado en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran estos días en la ciudad en Pyeongchang.

Sin saberlo, el esquiador británico se ha convertido este fin de semana en el protagonista del Día Contra la LGTBfobia en el deporte gracias al beso que le dio a su novio tras concluir su participación en la ciudad surcoreana.

La cadena NBC estaba emitiendo en directo y captó la imagen que ha dado la vuelta al mundo, algo de lo que no se percató Kenworthy hasta este 19 de febrero de 208.

"No me di cuenta que en este momento estaba siendo grabado ayer, pero estoy muy feliz de que así fuera. En mi infancia nunca habría soñado con ver un beso gay en la tele durante los Juegos Olímpicos, pero por primera vez un niño desde casa pudo hacerlo", escribe en su cuenta de Twitter.

Didn't realize this moment was being filmed yesterday but I'm so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8