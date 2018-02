Esta estadounidense se coló en los Juegos sin saber esquiar

Elizabeth Marian Swaney es la mujer del momento en Pyeongchang. La esquiadora estadounidense, nacionalizada húngara, acabó 24ª y última en la clasificación de la prueba de halfpipe el lunes, y sin embargo está en boca de todos. Para unos, es un ejemplo de constancia y decisión. Para otros, simplemente un fraude. Ajena a todos los comentarios, ella es feliz por haber cumplido su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos.

Lo cierto es que Swaney ha acudido a los Juegos sin apenas saber esquiar. O al menos, sin conocer los trucos básicos de su deporte. Nacida y criada en Estados Unidos, se nacionalizó húngara por lazos familiares y como primer paso para lograr la plaza olímpica. Pensó que representando a un país pequeño como Hungría tendría más posibilidades. Antes ya lo intentó con Venezuela.

A partir de ahí, ya con 25 años, se apuntó a un curso de esquí freestyle, se sacó la licencia en Hungría y comenzó a acudir a citas de la Copa del Mundo sin apenas experiencia. El truco estaba en no caerse, no hacer saltos ni trucos. Así se garantizaba al menos la puntuación mínima en las clasificaciones. Además, buscaba pruebas que no superasen la treintena de participantes. De ese modo lograba sumar siempre algunos puntos para la clasificación de la Copa del Mundo y entrar en los ránkings.

Fuente: ABC/Leer más