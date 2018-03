Por este gesto tonto eliminaron a las azafatas del podio del Tour de France

Como decía Norman Mailer: "La revolución feminista ha convertido a la mujer en ese tipo de hombre que a mí me entristecía cuando era joven, ese que tenía que trabajar de nueve a cinco de manera aburrida y nunca era dueño de su destino. Ahí es donde acabó su revolución, su asalto al poder".

El gobierno australiano prohibió la exhibición de mujeres en la entrega de premios del Tour Down Under, entendiendo que con esta costumbre se daba un mensaje sexista y denigrante. Y la misma medida tomó el Tour de France, que ya no mostrará a sus azafatas en el podio, según recoge Infobae.

The Times dio a conocer la noticia respecto al Tour en territorio francés, que generó mucha controversia, ya que algunos creen que se atenta contra la posibilidad de trabajar de muchas chicas que consideran que suman prestigio con su aparición en estas pruebas.

Lo cierto es que el gesto del colombiano Rigoberto Urán, durante la carrera Colombia Oro y Paz 2018 que transcurrió desde Palmira hasta Manizales, generó polémica y repudio y hasta hizo rebalsar el vaso con la última gota. El ciclista terminó en el tercer lugar y después de recibir un trofeo en manos de una azafata, tocó su hombro para que volviera y le diera un beso en la mejilla para posar ante las cámaras.