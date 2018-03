La inquietante reacción de Niedziela por Fernando Alonso

La espectacular actuación de Niedziela Raluy junto a su hermana Emily, quienes se colgaron del cuello e hicieron varias posturas imposibles mientras daban vueltas con sus patines, no fue lo más complicado de la tercera semifinal de Got Talent.

La exconcursante de GH 16, se revolucionó después de que Risto Mejide diera su valoración: "Yo he visto a Wonder Woman ahí haciendo algo alucinante. Yo me quedo que, por fin, es un número con dos mujeres demostrando fuerza y lo que haga falta. Lo de los tres kilos, me da igual. Y lo del cuello también, mira el de Fernando Alonso, el cuello que tiene", según recoge Ecoteuve.

"¡No me hables de Fernando Alonso!", respondió de forma inesperada la circense. "¿Por qué? ¡Uy, uy salseo!", espetó Santi Millán: "¿Y por qué lo nombras?". "Porque lo admiro mucho, es el mejor deportista español. Ojalá tuviera algo que contar", se resignaba ella. Después, el presentador quiso gastarle una broma: "Tenemos a Fernando Alonso al teléfono... Es broma, pero por la cara que ha puesto...aquí hay tema".

