Fernando Alonso y el “salseo” con una ex concursante de Gran Hermano

Se llama Niedziela, es artista circense y podría haber tenido algo más que amistad con el piloto asturiano. Eso al menos es lo que se dejó caer este miércoles durante el concurso Got Talent, en el que Risto Mejide le hizo un comentario a la participante que no pasó desapercibido para nadie.

Niedziela, la artista que participó en el reality de Mediaset en Gran Hermano 16, acudió al talent show con su hermana para realizar un espectáculo con patines que fue muy alabado por el jurado. Sin embargo, por encima de su proeza sobre cuatro ruedas destacó un curioso comentario de Risto Mejide: "Lo del cuello me parece espectacular porque mira Fernando Alonso qué cuello tiene y no hace eso". Ella se puso a la defensiva: "No me hables de Fernando Alonso", según recoge Informalia.

La tajante respuesta de la joven llamó la atención de todos los presentes y animó a Risto a continuar: "Uy, uy, espera, que aquí hay salseo".

