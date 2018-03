Lobato: "Me fui porque estaba al límite, tenía exceso de responsabilidad"

¿Por qué vuelve?

Más que por qué vuelvo es por qué me fui. Me fui porque estaba al límite del cansancio, del agobio y del exceso de responsabilidad durante muchos años seguidos y dejé de divertirme con lo que hacía, según recoge Marco Almodóvar en Ecoteuve.

En el último año en Antena 3 dejó de viajar...

Sí, pero eso fue un apaño. A la cadena le quedaba un año y me pidieron por favor que renovara. Entonces yo dije 'mira, que yo no quiero seguir', por lo que ellos ya me preguntaron: ¿qué quieres para hacerlo? Y opté por no viajar. Pero el problema no era eso, sino el curro interminable que tenía después de las carreras.

¿En qué sentido?

La parte de narrador se veía perjudicada porque tenía que dedicarle mucho tiempo a todo lo demás. Ser director, presentador y narrador es difícil. Llegó un momento que llevaba la narración muy poco preparada".

Movistar le ha fichado para narrar exclusivamente.

Exacto. A mí me han llamado para poner voz a las carreras, pero también haré alguna colaboración en los previos. Cualquier televisión del mundo que retransmita la Fórmula 1 existen figuras separadas: la del narrador, la del presentador, la persona que hace reportajes.

En el pasado admitió que la plataforma "estaba apostando por la cantidad y no por la calidad".

Lo voy a contar tal cómo fue. En esa rueda de prensa se levantó una persona y me dijo que Luis Velo, por entonces el capo de Movistar, había dicho que a diferencia de la tele en abierto, Movistar iba a apostar por la calidad. Yo le contesté que no sabía que Velo había dicho hecho, Y me extrañaba que lo dijera, pero había sido así, demostraría que no ha visto una carrera de Fórmula 1 en los últimos años.

Me podían decir muchas cosas: que Movistar iba apostar por dar más horas, más directos, un equipo mayor..., pero lo que no me podían decir que iban a apostar por la calidad y que esa era la explicación que daba Luis Velo, máximo responsable del canal, de la diferencia con las teles en abierto, en este caso Antena 3. Por ahí no pasaba. Tenía que defender lo mío y, calidad es lo que hemos hecho toda nuestra vida.

