El impresionante «touchdown» entre Lebron James y Calderón

«Es un verdadero profesional. No sólo está para tirar. Es un base muy sólido. No va a hacer nada que no pueda hacer ni va a cometer errores. Siempre he querido un jugador así». Así de contundente hablaba LeBron James sobre José Manuel Calderón hace apenas unos días. El español lleva unos cuantos partidos volviendo a tener protagonismo en su equipo y lo cierto es que está respondiendo a gran nivel, según recoge ABC. Los Cavaliers acumulan cuatro encuentros seguidos ganando y la última derrota, frente a Portland, se produjo en su ausencia. La pasada noche, LeBron James y Calderón dejaron para la galería una preciosa jugada. La genial asistencia del estadounidense llegó a ser calificada por el comentarista de «touchdown». La sintonía entre ambos parece evidente.