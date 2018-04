Muere atropellado la ex estrella de la lucha libre Johnny Valiant

La exestrella de lucha libre profesional 'Luscious' Johnny Valiant, de 71 años, murió la mañana de este miércoles tras ser atropellado por una camioneta en Pittsburgh, Estados Unidos.

Valiant supuestamente estaba cruzando una avenida muy concurrida cuando fue arrollado por un vehículo. Tras esto, fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció, informó la cadena WPXI, según recoge RT.

Valiant, cuyo nombre real era Thomas Sullivan, alcanzó la fama en el circuito de lucha libre en la década de 1970. Ganó el Campeonato Mundial por Equipos con sus hermanos Jimmy y Jerry Valiant.

En 1996, el luchador fue admitido en el Salón de la Fama de la WWE .

