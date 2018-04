Conor McGregor acusado de agresión y delito contra la propiedad

Sobre el luchador irlandés de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor pesan tres cargos por agresión y se le acusa de un delito contra la propiedad después de atacar un autobús que llevaba luchadores de la UFC.

yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo

Esta mañana, McGregor se ha entregado a la Policía de Nueva York tras atacar un autobús que transportaba a un grupo de luchadores tras una rueda de prensa de la UFC en el pabellón deportivo Barclays Center, informa NBC, según recoge RT.

Diferentes videos divulgados en las redes sociales muestran a la estrella de la UFC con un grupo de personas generando caos en el muelle de carga del centro deportivo.

Conor McGregor. Picks up guard rail. Attempts to throw it at bus. ABSOLUTE CHAOS IN NEW YORK. #UFC223 (Via Felice Herrig's IG story) pic.twitter.com/JYQZD7jtKP