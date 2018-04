Mueren 14 jugadores de hockey hielo juveniles aplastados en un accidente en Canadá

Terrible. El mundo del deporte se ha teñido de luto este 7 de abril de 2018 después de que un accidente de tráfico en Canadá acabara con la vida de al menos catorce jugadores de hockey hielo en edad juvenil de los Humboldt Broncos.

El siniestro dejó también 14 heridos, algunos en estado grave. La noticia fue confirmada por la Policía Montada de Canadá en la televisión CBC.

El accidente ocurrió en la provincia de Saskatchewan, situada entre Alberta y Manitoba, en el medio oeste canadiense. Concretamente a 30 kilómetros de la localidad de Tisdale.

Los Broncos se dirigían a Nopawin, donde debían disputar las semifinales del campeonato junior de la provincia ante los Nipawin Haks. Los catorce fallecidos tenían entre 16 y 21 años.

La investigación de la Policía sigue abierto, intentando averiguar los motivos del trágico accidente. Según un comunicado policial, el autobús que transportaba a los jóvenes se estrelló contra un camión en una de las intersecciones de la carretara que dirige a Tisdale, aunque aún se desconocen las causas.

Derek Grayson and Nick bonding and healing in hospital pic.twitter.com/DzesIoT27B