Gemma Mengual estará en 'Bailando con las estrellas'

La barcelonesa, ganadora de 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce, sigue los pasos de su compañera Ona Carbonell, ya que esta última se pondrá el delantal de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Mengual venía colaborando en las narraciones de las pruebas de piscina para la pública.

El nuevo Mira quien baila, estará presentado por Roberto Leal, en quien TVE ha confiado este formato después del éxito al frente de Operación Triunfo. El sevillano estará acompañado de Rocío Muñoz, según recoge ecoteuve.

El show, formato originario de BBC Worldwide, es un programa que RTVE producirá en colaboración con Gestmusic Endemol que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia ('Dancing with the stars'), Alemania (Let's dance), Argentina ('Bailando por un sueño'), Brasil ('Dança dos Famosos'), Dinamarca ('Vild med Dans'), Estados Unidos ('Dancing with the stars'), Francia ('Danse avec les Stars'), o Italia ('Ballando con le Stelle'), entre otros muchos.

