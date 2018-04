¿Merecen la pena los bonos sin depósito?

Esta es una de las preguntas que nos podemos hacer cuando vemos que alguna casa de apuestas nos ofrece un bono sin depósito, es decir, una especie de dinero gratis, ¿Se han vuelto locas?, ¿Por qué dan dinero gratis?.

Para intentar explicaros el porqué dan bonos sin depósito y si realmente merecen la pena hemos creado este pequeño FAQ.

¿Porqué las casas de apuestas ofrecen bonos sin depósito?

Las casas de apuestas ofrecen bonos sin depósito como una forma de captar jugadores y que, pruebes sus servicios, hay muchas casas de apuestas que prefieren ofrecerte un gran bono, o darte un bono sin depósito que invertir millones de euros en un determinado patrocinio deportivo.

¿Cuáles son los importes que suelen ofrecer los bonos sin depósito?

Los importes dependen del tipo de casa de apuestas, por ejemplo, no es lo mismo una casa de apuestas deportivas, que un casino, los casinos pueden llegar a ofrecerte más que una determinada casa de apuestas deportivas, las cantidades no suelen ser brutales y oscilan entre los 5€ y los 20€, siendo 10€ la cantidad más normal

¿Qué datos nos van a pedir para darnos el bono sin depósito?

Nos va a pedir los típicos datos personales, sobre todo va a ser nombre, apellidos, DNI, email, SMS, dirección etc....

Hay una serie de datos que los van a pedir desde una perspectiva de poder mandarnos publicidad, email, teléfono, dirección...

Y otros son datos que obliga la ley para en el caso de que ganemos podamos cobrar nuestro premio, DNI, dirección, nombre etc.... es muy normal que cuando conseguimos una cantidad importante de dinero, nos vayan a pedir una fotocopia del DNI original y si los datos que suministramos no coinciden con el DNI, directamente no vamos a cobrar, por eso, mucho ojo con dar datos falos.

¿Dónde encontrar los bonos sin depósito?

Los bonos sin depósito suelen ser un poco escurridizos de encontrar, ya que a veces tienen una duración muy corta y otras veces a las propias casas de apuestas no les interesa demasiado promocionarlo, ellas siempre van a preferir a un cliente que entre directamente y no darle ese bono sin depósito.

En la red hay muchas webs recomendadas especializadas en bonos sin depósito, de ellas te recomendaría la sección de bonos sin deposito de apuestasfree y bet.es

¿Son excluyentes los bonos sin depósito de los bonos con depósito?

No, con normalidad no, piensa que la casa de apuestas quiere que pruebes su casino o la casa de apuestas y lo que va a querer después es que deposites, para animarnos a depositar normalmente nos van a ofrecer condiciones más ventajosas, por eso la recomendación que te podemos hacer es que primero pruebes la casa de apuestas con ese bono sin depósito y posteriormente, una vez probado, vayas directamente a por el bono de la casa de de apuestas.

¿Qué diferencias hay entre un bono sin depósito y una apuesta gratis sin riesgo?

En un bono sin depósito nos van a dar una especie de dinero en saldo para que nos lo juguemos, si jugamos y lo perdemos no tendremos nada, si ganamos podremos cobrarlo.

En el caso de una apuesta gratis sin riesgo, lo que nos van a ofrecer es que hacemos una apuesta y si perdemos nos van a devolver el dinero apostado, pero, para hacer la apuesta, primero tenemos que tener el dinero depositado en la casa de apuestas.