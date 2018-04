Kerman Lejarraga se proclama campeón de Europa del peso welter

Kerman Lejarraga ya no es el campeón que viene. Kerman Lejarraga es el campeón que ya está aquí. El de Morga se proclamó esta madrugada campeón de Europa del peso welter tras un contundente KO ante Bradley Skeete, al que los apostantes daban por favorito. El poderío del vasco, que siempre ha tenido un comienzo de combate peligrosísimo, sacudió de tal manera al púgil británico que la esquina rival tuvo que tirar la toalla en el segundo asalto.

Kerman Lejarraga boxea como si cada minuto en el ring se lo cobrasen a precio de conferencia. Previsto para las once y media, el combate comenzó con 80 minutos largos de retraso, porque no hay campo sin grillo ni velada de boxeo sin retraso inferior a una hora. Será en cualquier caso un combate apócrifo en la memoria de muchos, pues solo pudo seguirse en el País Vasco a través de ETB1 y en Reino Unido a través de Box Nation. Quien quiso verlo de Burgos para abajo tuvo que recurrir a esos enlaces «piratas» que no ayudan a que el boxeo se desprenda de cierto aire clandestino que lo hace invisible para el público generalista, según recoge Jorge Sanz Casillas en ABC.

En las semanas previas a la pelea, a Lejarraga le cambiaron de rival, se le abrió el párpado haciendo sparring... Al boxeador español (como especie) parece que todo son pulgas incluso cuando tiene la sartén por el mango y la organización corre de su cuenta. Aún así, Kerman se sobrepuso a todos los contratiempos de este campeonato de Europa, incluido un rival que era favorito en la pizarra y en la pantalla de los apostantes.