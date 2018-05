Adidas retira su línea de ropa con símbolos soviéticos tras el aluvión de críticas internacionales

Adidas ha dejado de ofrecer una línea de ropa inspirada en la Unión Soviética en la versión estadounidense de su tienda por Internet. La medida fue tomada luego de que la marca deportiva recibiera varias críticas en redes sociales, entre ellas de parte del Ministerio de Exteriores lituano y de internautas en Ucrania, según recoge RT.

Según trascendió, los consumidores que intentaron comprar artículos de esa línea al momento de que fueron retirados encontraron en su lugar un mensaje indicando que "el producto ya no está disponible".

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS