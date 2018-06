Este niño de ocho años escala un acantilado de casi 140 metros para ayudar a su madre

Este niño escocés de ocho años empezó a escalar casi a la misma edad que aprendió a andar. “En vacaciones, cuando tenía 18 meses, nos despistamos un minutos y cuando nos dimos cuenta, estaba subiéndose a un peñón”, recuerda su madre, Bekki Christian, según SQ.

El propio Edward también confiesa: “En la guardería me perdieron de vista porque trepé a un árbol de casi 10 metros y saludé a los profes desde arriba. Creo que ellos se asustaron, pero yo no”.

Tal era su afición por escalar que en 2017 empezó a competir. Llegó a ser tercero en una competición para jóvenes celebrada en el sureste de Escocia, lo que le hizo ganarse una plaza en el campeonato nacional de Edimburgo. Fue entonces cuando su familia empezó a darse cuenta de que el pequeño valía para la escalada.

Además de participar en campeonatos, a Edward se le ocurrió una bonita idea el pasado año. Después de leer que un niño de 10 años se había convertido en la persona más joven en escalar el “Old Man of Hoy”, Edward pensó que quería intentarlo por una buena causa: recaudar fondo destinado a la lucha contra el cáncer, enfermedad que sufre su madre.

Sus padres lo hablaron con sus entrenadores y decidieron que el pequeño estaba capacitado para intentarlo. El pasado 8 de junio consiguió el reto. Escaló el acantilado situado en la costa escocesa y su madre pudo verlo desde un barco.

“Cuando Edward empezó a entrenar para el reto, pensé qué no llegaría a verlo, pero lo he conseguido. Admiro lo que ha hecho y estoy muy agradecida. Querer verlo completar el reto me ha dado fuerzas para seguir viviendo en los últimos meses en los que mi salud ha empeorado. Sé que lo ha hecho por mí y eso me hace sentir muy especial”, confiesa su madre a medios ingleses.