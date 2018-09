Estos son los mejores 10 nocauts de la historia del boxeo

Se la llamó "The war" ("La guerra"). Y fue eso. Inesperadamente Marvin Hagler, tan pronto llamó la campana a iniciar la pelea, salió a atacar como nunca antes lo había hecho. Esto nos sorprendió a todos y especialmente a Tommy, quien tenía otro plan y debió asumir el contragolpe como la única estrategia del combate. Fueron tres asaltos imborrables. Hagler al ataque y Hearns respondiendo golpe por golpe pero con incómoda posición táctica. Las descargas de Hagler (campeón mundial mediano de la AMB, el CMB y The Ring) eran tan determinantes y violentas que Hearns (campeón mundial mediano ligero del CMB y The Ring) se encontró con un combate al revés de lo planificado. Y puesto a pelear recibió una derecha que lo obligó a retroceder de espaldas a Hagler. Tal como si ocurriera en la calle, Marvin lo corrió y afirmando su derechazo –a pesar de ser zurdo – sobre el pómulo izquierdo logró derribar a Hearns quien cayó horizontal y de espalda. La cuenta de Richard Steele llegó hasta el out aunque Tommy hiciera esfuerzos por ponerse de pie.